Эргашев: Вакцинация от гриппа в Петербурге превысила общероссийский показатель на 10%

В аппарате курирующего сферу здравоохранения Петербурга вице-губернатора Олега Эргашева известили, что темпы вакцинации от гриппа в городе на 10% выше общероссийских. Данные, озвученные чиновником, приводит пресс-служба Смольного.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко обратился к регионам с призывом в период новогодних праздников пребывать в полной готовности и поддерживать необходимый запас лекарственных средств.

Также, по словам Мурашко, на данный момент в России вакцинацию от гриппа прошли 74 млн россиян.

"В Санкт-Петербурге этот показатель ещё выше, на сегодняшний день вакцинацию от гриппа прошли почти 62% горожан, что позволило к началу сезона сделать эпидемический процесс управляемым", - поделился в свою очередь Эргашев.

Чиновник заявил о готовности городской системы здравоохранения оказывать помощь гражданам в течение праздничных дней.

Напомним, ранее 22 декабря курирующая сферу образования вице-губернатор Ирина Потехина сообщила, что свыше 70% петербургских младшеклассников ушли на досрочный отдых из-за роста заболеваемости ОРВИ.