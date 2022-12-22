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Новости 19:11

Путин о послании Федеральному собранию: Мы это сделаем в начале года, безусловно

фото ЗакС политика Путин о послании Федеральному собранию: Мы это сделаем в начале года, безусловно

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы прессы после заседания Государственного совета. Трансляцию ведёт пресс-служба Кремля.

Среди прочих заявлений, Путин поведал, состоится ли в грядущем году его послание Федеральному собранию. Президент напомнил, что похожая ситуация была и в 2017 году.

- Динамика событий очень большая, сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время, [но] мы это [организуем послание] сделаем в начале года, безусловно, - пообещал Путин.

Большая часть тем уходящего года, резюмировал президент, уже так или иначе была отображена в его последних публичных выступлениях, поэтому нет смысла "повторяться".

В прошлый раз послание действующего президента обеим палатам ФС состоялось 21 апреля предыдущего года. В 84-й статье Конституции прописано, что эта процедура должна исполняться ежегодно.


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