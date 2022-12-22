Бои в зоне СВО унесли жизнь хоккейного судьи из Петербурга

В ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО) погиб хоккейный судья Антон Новиков, сообщается в Telegram-канале нижнекамского клуба "Нефтехимик", воспитанником которого он был. В последнее время Новиков жил и трудился в Петербурге.

"В хоккейной среде Нижнекамска его знали многие. Общительный, вежливый, целеустремленный, всегда готовый прийти на помощь — именно таким мы запомним его", — рассказали коллеги Новикова по спорту.

Новиков судил матчи Санкт-Петербургской хоккейной лиги. В её составе он принял участие в более тысячи игр, будучи главным рефери. Кроме того, сам спортсмен в своё время неоднократно стоял на позиции вратаря.

Причина гибели Новикова не уточняется, равно как и дата его кончины.

Ранее 22 декабря сообщалось о том, что бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова похоронят наравне с остальными погибшими на СВО военными на Белоостровском кладбище в Петербурге.