Погибшего в зоне СВО бойца ЧВК "Вагнер" Меньшикова похоронят на Белоостровском кладбище

Останки бойца частной военной компании "Вагнер" Дмитрия Меньшикова будут захоронены на Белоостровском кладбище в Петербурге, информирует пресс-служба руководимой бизнесменом Евгением Пригожиным компании "Конкорд".

Указывается, что могила Меньшикова будет находиться на Аллее Героев обозначенного выше кладбища. Соответствующая просьба якобы содержалась в его предсмертном завещании. Похороны пройдут 24 декабря.

Не так давно Пригожин попросил председателя Государственной думы Вячеслава Володина рассмотреть на федеральном уровне возможность распространения на погибших на СВО сотрудников ЧВК "Вагнер" те же нормы законодательства, что и на других военнослужащих.

Добавим также, что в ответ на просьбу Пригожина похоронить бойца ЧВК на Белоостровском кладбище вице-губернатор Кирилл Поляков сообщал, что там нет Аллеи Героев или Славы, но есть Аллея Доблести, где будут хоронить участников СВО.