Володин готов распространить на погибших бойцов ЧВК "Вагнер" законодательство об участниках военных действий

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею распространить на погибших на военной спецоперации членов ЧВК "Вагнер" те же нормы законодательства, что и на других военнослужащих. В ближайшее время комитет Думы по обороне займется проработкой соответствующих поправок в законодательство.

"Если человек погиб, защищая нашу страну и ее граждан, региональные и местные органы власти должны сделать все, чтобы отдать ему последние почести, увековечить память, поддержать семью. По‑другому нельзя", - высказал единоросс свою позицию 19 декабря.

Ранее на проблему обратил внимание Володина возглавляющий упомянутую частную военную компанию петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Известия о гибели бойцов ЧВК "Вагнер" на Украине приходят регулярно.

На прошлой неделе в Курортном районе Петербурга открыли "Аллею Доблести", где городские власти собираются хоронить участников спецоперации.

фото: Telegram-канал Вячеслава Володина