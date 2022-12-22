Глыба наледи рухнула на голову 21-летнего петербуржца в центре города

В числе жителей Петербурга, получивших травмы из-за охватившей город оттепели, оказался 21-летний молодой человек, которому на голову рухнула наледь на Лиговском проспекте, известили в администрации Центрального района.

Происшествие случилось накануне, 21 декабря. Пострадавшего доставили в Мариинскую больницу, однако в её стенах он не задержался и вскоре после прибытия ушёл домой.

Дом № 44 по Лиговскому проспекту, с крыши которого откололась наледь, находится в управлении ЖКС-4 Центрального района.

Днём ранее в Смольном сообщили, что свыше 300 горожан угодили в больницы вследствие различных травм, обусловленных оттепелью и ледяным дождём.