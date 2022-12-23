Фонд имущества Петербурга выставил на торги 25 объектов в Апраксином дворе

До конца года Фонд имущества Северной столицы выставит на торги 25 объектов недвижимости в Апраксином дворе совокупной площадью почти 18 тысяч кв. метров, сообщает пресс-служба организации.

Кроме того, в грядущем январе-феврале с молотка пустят ещё 20 объектов площадью 12,5 тысяч "квадратов".

"Стоит обратить внимание, что для поддержки малого и среднего бизнеса по ряду объектов начальная цена лотов снижена на 25%", — известили в пресс-службе фонда.

В общей сложности в Апраксином дворе сдано в аренду 47 объектов в 13 тысяч кв. метров. Средняя ставка за один "квадрат" составляет 1050 рублей.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил своим петербургским подчинённым проверить бездействие властей по сохранению Апраксина двора. До главы СК дошла информация, что контракт на 50 млрд рублей на восстановительные работы в корпусах рынка заключили в июне текущего года в ходе ПМЭФ, однако реставрация так и не началась.