Бастрыкин распорядился проверить бездействие чиновников при сохранении Апраксина двора

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался состоянием Апраксина двора в Петербурге. По его поручению подчиненные должны будут проверить появившиеся в последнее время сведения о возможном бездействии городских властей в деле сохранения рынка с 300-летней историей, признанного памятником. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как указывает издание 78.ru, Бастрыкина привлекла информация о том, что контракт на 50 млрд рублей на восстановительные работы в корпусах рынка был заключен еще в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Однако имеются свидетельства о том, что почти за полгода реставрация так и не успела начаться.

Отметим, что на прошлой неделе городской Фонд имущества объявил о проведении торгов, на которых будет заключен контракт на аренду части торговых площадей Апраксина двора (12,5 тысяч кв. метров). Аукцион должен пройти в понедельник, 21 ноября.