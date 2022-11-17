Еще одну часть Апраксина двора сдадут в аренду

Фонд имущества Петербурга выставил на торги 29 объектов, относящихся к Апраксину двору и занимающие суммарную площадь свыше 12,5 тысяч кв. метров, передает пресс-служба комитета имущественных отношений. Смольный, в частности, хочет сдать в аренду девять отдельно стоящих зданий. Большинство объектов, составивших лот, подходят для торговли, тогда как оставшиеся (около 20%) способны исполнять офисную или складскую функцию. Аукцион состоится 21 ноября.

Ранее Фонд имущества заключил контракты аренды в отношении 27 объектов Апраксина двора общей площадью 6,4 тысяч кв. метров. На прошлой неделе СМИ сообщали о том, что один из корпусов рынка, признанного историческим памятником, могут частично реорганизовать под жилой дом.

Напомним, что в ходе последнего ПМЭФ вице-губернатор Николай Линченко заключил с компанией GloraX соглашение о реконструкции Апраксина двора, которую планируют завершить в 2029 году.