В рамках реконструкции в Апраксином дворе хотят организовать жилье

Проект реконструкции Апраксина двора в Петербурге включает в себя приспособление одного из корпусов под жилой дом. Это следует из материалов историко-культурной экспертизы проекта, которую опубликовал КГИОП на своем официальном сайте и на которую обратил внимание портал MR7. В двухэтажном помещении 3-Н в юго-восточной части корпуса №15 хотят разместить шесть квартир. Сегодня на территории этого корпуса функционирует вещевой рынок.

Проектом предусмотрено, что на втором этаже расположатся студия и однокомнатная квартира, а на мансардном - три студии и квартира площадью 57 кв. метров.

Отметим, что в июне в рамках ПМЭФ Смольный заключил соглашение с компанией GloraX. Рынок, причисленный к историческим памятникам, должны будут реконструировать, сохранив исторический облик, к концу десятилетия. Из-за предыдущих попыток реконструкции Апраксина двора чиновникам пришлось обращаться в суд. Ответчиком выступал "Главстрой–СПб специализированный застройщик".