Смольный добивается расторжения договоров о реконструкции Апраксина двора

Несоблюдение подрядчиком сроков работ по реконструкции Апраксина двора побудило комитет имущественных отношений Смольного обратиться в суд, о чем сообщает "Деловой Петербург". Согласно заявлению чиновников, ООО "Главстрой–СПб специализированный застройщик" сорвал сроки проектирования и реконструкции корпусов 12 и 51, относящихся к адресу Садовая улица, 28-30.

Издание "Фонтанка" пишет, что КИО подал два к компании два иска на общую сумму 115 млн рублей. Кроме того, в Смольном хотят расторгнуть договоры аренды. Рассмотрение дел в суде намечено на конец сентября.

Отметим, что во время последнего Петербургского международного экономического форума вице-губернатор Николай Линченко заключил соглашение о реконструкции Апраксина двора с компанией GloraX. Существующий с XVIII века рынок входит в реестр региональных культурно-исторических памятников КГИОП. В прошлом году его покинули предыдущие арендаторы.