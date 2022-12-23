В Москве возведут "Кобзон-Центр"

В Москве появится "Кобзон-Центр", который возведут на Бауманской улице, известил заммэра по вопросам строительства Андрей Бочкарёв, чьи слова приводит пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики.

В будущем комплексе расположится музыкальный институт, будет организована зона общественного питания и обустроена парковка. Общая площадь объекта — 60 тысяч кв. метров.

"На четырёх участках площадью около 0,77 гектара планируется разместить "Кобзон- Центр". Это будет крупный объект культурно-досуговой деятельности с учреждениями высшего образования и офисами", — рассказал Бочкарёв.

Напомним, ещё два года назад власти Москвы собирались потратить 52 млн рублей на памятник Иосифу Кобзону, скончавшемуся в 2018 году.