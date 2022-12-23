На территории ОЭЗ "Санкт-Петербург" открыли Инновационный центр

На площадке "Новоорловская", входящей в Особую экономическую зону (ОЭЗ) "Санкт-Петербург", открылся Инновационный центр, информирует пресс-служба Смольного. Здание возвели менее чем за два года.

Из 18,6 тысяч кв. метров центра 6 тысяч "квадратов" отданы под офисные помещения, а остальные – под производственные площадки.

В начале следующего года в Инновационном центре может появиться первый резидент – компания "Газпромнефть – Промышленные инновации". Она собирается возвести лабораторный комплекс для испытания новых технологий нефтепереработки. В свои цели компания намерена вложить 5 млрд рублей.

"Петербургская ОЭЗ вносит весомый вклад в развитие промышленности города. Наличие здесь готовых площадей позволяет оперативно предоставить качественную инфраструктуру под новые инвестиционные проекты", - высказался по случаю градоначальник Александр Беглов.

Напомним, ранее стало известно, что на площадке "Новоорловская" построят научно-производственный комплекс, который будет производить лекарства для городских стационаров.