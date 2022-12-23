Создательницу "Левого сопротивления" Полюдову приговорили к 9 годам колонии по делу об экстремистском сообществе

Создательницу движения "Левое сопротивление" Дарью Полюдову приговорили к 9 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК), соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд Москвы.

Кроме того, Полюдову сочли виновной в призывах к терроризму (ст. 205.2 УК). Другому фигуранту разбирательства Кириллу Котову дали три года условно. Суд пришёл к выводу, что в социальных сетях "Левого сопротивления" якобы содержались призывы к революции и посты с поддержкой запрещённого в РФ террористического движения "Хизб-ут-Тахрир"*.

Напомним, в конце мая 2021 года Полюдову приговорили к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма. Ей предъявили публикацию в соцсетях заметок, в которых она якобы оправдывала деятельность боевиков Шамиля Басаева и Аслана Масхадова.

*"Хизб-ут-Тахрир" признана террористической организацией и запрещена в России