Петербургские чиновники и мобильные операторы подписали "Меморандум о взаимопонимании"

Представителям Смольного и операторам мобильной связи удалось задокументировать свой консенсус относительно принципов размещения вышек связи в городе. Как сообщает пресс-служба Мариинского дворца, на заседании профильной рабочей группы обе стороны подписали меморандум о взаимопонимании, посвященный развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Документ провозглашает отказ от размещения антенн без надобности, тогда как главной целью их установки должно служить обеспечение надежного качества связи. Операторы согласились воздерживаться от установки оборудования вблизи школ, больниц и иных социальных объектов.

В планы участников встречи также входит подписание соглашения с участием застройщиков для обеспечения качественной связью новых жилых комплексов. Наконец в обозримой перспективе должен будет открыться информационный ресурс с подробными данными о каждом антенно-мачтовом сооружении.

Глава рабочей группы Алексей Макаров счел, что за год сторонам удалось продвинуться вперед и достичь согласия по большинству аспектов. Депутаты продолжат заниматься защитой петербуржцев от высокого электромагнитного излучения.