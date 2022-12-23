В Петербурге задержали четырех другороссов и голову свиньи

Сотрудники полиции 23 декабря задержали четверых сторонников незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" во время их акции, посвященной "Альфа-Банку" и банковской системе в целом, сообщил ЗАКС.Ру руководитель петербургской ячейки Андрей Дмитриев. Голову свиньи, окрашенную в цвета украинского флага, которую активисты принесли с собой, силовики тоже забрали.

"Лимоновцы" хотели провести театрализованное шествие к главному офису банка на Фурштатской улице. С собой у них были флаги с Z-символикой и небольшой плакат с критикой банкиров. Один из другороссов нес в руках голову свиньи, окрашенную в синий и желтый цвета. Так они требовали ввести кредитную амнистию для участников специальной военной операции, предоставлять им беспроцентную ипотеку, а также призывали национализировать банковскую систему. Попасть в банк им не позволили сотрудники полиции. Активисты предполагают, что силовики ждали их. Активистов привезли к 78-му отделу полиции.

- Как оказалось, там нас ждали сотрудники полиции, которые нас задержали. Также вместе с нами задержали двоих журналистов. Сейчас мы находимся в машине. Забрали документы, просто сидим в машине, - рассказал ЗАКС.Ру один из участников шествия Александр Колосов.

Что именно вменяют другороссам, неизвестно: сотрудники полиции не сообщили им причины задержания.

Сторонники "Другой России Э.В. Лимонова" во время своего перформанса также выступили с критикой в адрес бизнесмена Михаила Фридмана, одного из совладельцев "Альфа-Банка". После начала спецоперации предприниматель выступал за прекращение конфликта.

Константин Леньков