В отношении петербуржца прекратили дело о дискредитации армии

Пушкинский районный суд прекратил производство по делу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), возбужденное против Сергея Юшкова, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Ему вменяли некое обращение к общественности, в котором он якобы дискредитировал использование российских Вооруженных Сил в Донецкой и Луганской народных республиках. Эпизод имел место весной 2021 года, когда они еще не были официально признаны Россией и когда статья о дискредитации армии еще не фигурировала в КоАП. Пост "ВКонтакте", из-за которого завели дело, по версии силовиков, также содержал изображение нацистской атрибутики.

Напомним, что статьи о фейках про армию и ее дискредитации появились в отечественном законодательстве в начале марта. Согласно последним данным, по статье 20.3.3 КоАП к декабрю в суды поступило более 5,5 тысяч протоколов.