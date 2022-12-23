Бывшему калмыцкому чиновнику увеличили срок по делу о "фейках" про армию

Верховный суд Калмыкии удовлетворил жалобу прокуратуры и ужесточил приговор бывшему сотруднику мэрии Элисты Алтану Очирову, осужденному по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Первоначально наказание было назначено ниже низшего предела (три года заключения), теперь срок увеличили до пяти лет. Об этом сообщает проект "Сетевые свободы".

По завершении своей работы на госслужбе Очиров проявлял себя как активист и администрировал Telegram-канал "Вольный Улус". Публикации в нем, касающиеся военной спецоперации на Украине, и легли в основу уголовного дела. Следствие сочло, что приводимая в канале статистика боевых потерь не соответствует реальной картине, не устроили силовиков и некоторые видеозаписи с участием военных.

Очиров своей вины не признал, утверждая, что оперировал информацией из надежных источников.