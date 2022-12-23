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Муниципал 16:21

На главу МА МО "Ивановский" завели дело из-за недостоверного ответа на обращение жителя

фото ЗакС политика На главу МА МО "Ивановский" завели дело из-за недостоверного ответа на обращение жителя

Прокуратура Невского района завела административное дело на главу местной администрации МО "Ивановский" Леонида Попова. Поводом стал неудовлетворительный ответ чиновников на обращение жителя (ст 5.59 КоАП), сообщили в пресс-службе ведомства 23 декабря.

В октябре местный житель обратился в муниципалитет с жалобой на рекламу наркотиков на стене нежилого дома. Администрация отчиталась, что закрасила надпись. Проверка прокуратуры показала, что муниципалы не закрасили надпись и даже не пытались установить собственника здания, а жителю сообщили недостоверную информацию.

Попову грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Также в адрес главы МА вынесено представление с требование устранить нарушения законодательства. Ситуацию в Ивановском взяла на контроль прокуратура района.

Ранее по этой статье оштрафовали главу МА МО "Измайловское" Игоря Терентьева. Муниципала обязали заплатить 5 тысяч рублей.

Константин Леньков


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