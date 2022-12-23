Программы российских вузов дополнят военной подготовкой

На сайте Минобрнауки сообщается, что совместно с Минобороны оно разработало модуль "Основы военной подготовки", который предполагается внедрить в программу бакалавра и специалитета российских вузов. Проект реализуется во исполнение распоряжений президента и правительства.

Модуль включает в себя такие разделы, как правовые основы прохождения военной службы, строевая подготовка, основы тактической и медицинской подготовки. Он призван подготовить студентов "к военной или иной государственной службе".

Ранее начальной военной подготовкой был дополнен школьный курс Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), против чего выступала партия "Яблоко". В обновленном формате предмет начнут преподавать со следующего учебного года.