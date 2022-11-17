Рыбаков попросил Минпросвещения не вводить в школах начальную военную подготовку

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с письмом, в котором попросил его отказаться от идеи возвращения в школы уроков начальной военной подготовки (НВП). В понимании демократа, основы безопасности жизнедеятельности в их нынешнем виде лучше подходят для школьников, поскольку дают представление о большем количестве навыков. Имеются у Рыбакова и иные причины не соглашаться с введением НВП.

"Вместо того, чтобы помочь раскрыться личности подростка, дать ему возможность найти свой путь в жизни, начальный курс военной подготовки превращает его в винтик военного механизма. Соприкосновение ребенка с оружием и насаждение культа силы, идея о допустимости решения конфликтов военным путем ведут к нарастанию агрессии в обществе и, как следствие, к росту числа насильственных преступлений", - приводит фрагмент обращения пресс-служба "Яблока".

По мнению политика, россиянам главным образом следует думать о науке и культуре, а занятия по НВП Рыбаков предлагает заменить дополнительными часами преподавания иностранных языков.

Напомним, что в течение ноября возвращение курса НВП в общеобразовательную программу одобрили Минобороны, детский омбудсмен, представители всех думских фракций и некоторые сенаторы. Кравцов ранее объявил, что занятия начнутся уже со следующего учебного года, при этом их включение в учебный план будет зависеть от воли родителей и педагогов.