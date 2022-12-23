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Новости 17:43

Путин наградил вице-губернатора Пикалева Орденом Александра Невского

фото ЗакС политика Путин наградил вице-губернатора Пикалева Орденом Александра Невского

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении вице-губернатора Валерия Пикалева Орденом Александра Невского за заслуги перед государством и многолетнюю и добросовестную работу. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации 23 декабря.

Пикалев длительное время находится в Мариуполе, где следит за ходом восстановления города. Еще занимается помощью российским военным – на прошлой неделе предал новый автомобиль "Нива".

До прихода в Смольный в 2019 году Пикалев трудился на посту заместителя председателя правительства Ленинградской области по безопасности. Ранее работал в ФСО – руководил охраной резиденции президента на Валдае.

Константин Леньков


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Пикалев Валерий Иванович




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