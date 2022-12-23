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Россиянину дали реальный срок за попытку участия в боевых действиях на стороне ВСУ

фото ЗакС политика Россиянину дали реальный срок за попытку участия в боевых действиях на стороне ВСУ

Лефортовский суд Москвы приговорил к четырем годам заключения 22-летнего Максима Дмитриенко, которого обвинили в участии в вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК), сообщает "Медиазона"*. По версии следствия, он пытался перебраться на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

Примечательно, что молодой человек получил вдвое меньший срок, чем предусмотрено низшим пределом в рамках избранной статьи. Причину этого журналистам в суде не объяснили. В своем теперешнем виде часть 2 статьи 208 УК существует с лета нынешнего года.

Следствие также сочло, что Дмитриенко поддерживал связь с полком "Азов"**. Его задержание на российско-украинской границе осуществили сотрудники ФСБ.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

**Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ


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