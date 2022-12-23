Бросивший зажигательную смесь в военкомат забайкалец отделался штрафом

Суд в Забайкальском крае назначил штраф в размере 20 тысяч рублей местному жителю Антону Салтанову по обвинению в дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), на что обратил внимание правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Дело примечательно тем, что его возбудили после попытки поджога здания военкомата. Кроме того, необычной выглядит сумма штрафа, оказавшая ниже низшего предела, который предусмотрен статьей.

По версии полицейских, Салтанов попал "коктейлем Молотова" в здание военкомата Акшинского и Кыринского районов, повредив его фасад и один из кабинетов.

Как правило, подобные инциденты, участившиеся с началом военной спецоперации на Украине, приводят к уголовным делам. В конце сентября в Генштабе заявили, что будут приравнивать поджоги и попытки поджогов военкоматов к терактам.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов