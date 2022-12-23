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Вслед за Петербургом продажу энергетиков подросткам могут запретить на федеральном уровне

фото ЗакС политика Вслед за Петербургом продажу энергетиков подросткам могут запретить на федеральном уровне

Курирующая "социалку" вице-премьер Татьяна Голикова поручила профильным чиновникам проработать федеральный запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Минпромторгу России (В.С. Осьмаков) совместно с Минздравом России... с учетом регионального опыта проработать вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, размещении на таре продукта соответствующей маркировки", - говорится в документе.

Кроме того, чиновница считает важным ввести для указанной категории напитков ограничения, касающиеся тары. В представлении Голиковой, такая продукция не должна продаваться в упаковке объемом больше полулитра.

Отметим, что на уровне Петербурга продавать энергетики несовершеннолетним запретили еще три с половиной года назад. Инициатива породила широкую общественную дискуссию, подробнее о которой читайте в материале ЗАКС.Ру.


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