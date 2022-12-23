К задержанным другороссам три часа не пускают адвоката

Адвокат Алексей Калугин более трех часов не может попасть в 78-й отдел полиции, где находятся сторонники незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова", задержанных после акции у главного офиса "Альфа-Банка" на Фурштатской улице. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам защитник.

По словам Калугина, на молодых людей только начали составлять протоколы о доставлении. Какое нарушение им собираются вменить - до сих пор неизвестно. В "Другой России Э. В. Лимонова" сообщили, что активистов могут оставить в отделе полиции на ночь. Калугин составил два акта о нарушении профессиональных прав адвоката.

Напомним, днем 23 декабря группа другороссов пыталась пройти шествием к офису банка с Z-символикой и головой свиньи, окрашенной в цвета украинского флага. Так "лимоновцы" выступили против банковской системы, требуя введения льготных условий для участников специальной военной операции. В отдел полиции доставили шестерых человек.

Константин Леньков, фото - Алексей Калугин