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Новости 19:38

Арестованному московскому активисту Кригеру утяжелили обвинение

фото ЗакС политика Арестованному московскому активисту Кригеру утяжелили обвинение

Прокуратура ужесточила обвинение столичному политическому активисту Михаилу Кригеру, арестованному по делу об оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК), о чем сообщает группа его поддержки в Telegram. К делу добавили обвинение по статье о разжигании ненависти или вражды (п."а" ч.2 ст.282 УК).

По версии следствия, активист артикулировал публичные угрозы в адрес такой социальной группы, как сотрудники ФСБ. Кроме того, инкриминируемое Кригеру оправдание терроризма теперь имеет еще один эпизод: своими высказываниями он якобы посягал на жизнь действующего президента.

Первоначально дело против москвича завели из-за его одобрительных реплик касательно действий 17-летнего подростка, который совершил самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области осенью 2018 года.


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