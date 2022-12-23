Арестованному московскому активисту Кригеру утяжелили обвинение

Прокуратура ужесточила обвинение столичному политическому активисту Михаилу Кригеру, арестованному по делу об оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК), о чем сообщает группа его поддержки в Telegram. К делу добавили обвинение по статье о разжигании ненависти или вражды (п."а" ч.2 ст.282 УК).

По версии следствия, активист артикулировал публичные угрозы в адрес такой социальной группы, как сотрудники ФСБ. Кроме того, инкриминируемое Кригеру оправдание терроризма теперь имеет еще один эпизод: своими высказываниями он якобы посягал на жизнь действующего президента.

Первоначально дело против москвича завели из-за его одобрительных реплик касательно действий 17-летнего подростка, который совершил самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области осенью 2018 года.