Московскому активисту Кригеру продлили арест по делу об оправдании терроризма

Черемушкинский суд Москвы продлил срок предварительного заключения активисту Михаилу Кригеру, которого преследуют по делу об оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК), сообщает издание Sota. Под стражей член движения "Солидарность" пробудет как минимум до 2 февраля.

Защита Кригера, добиваясь более мягкой меры пресечения, убеждала судью в том, что он не скрывался и не намерен в дальнейшем скрываться от правосудия. Однако этот довод фигуранту дела не помог.

Активиста задержали 3 ноября. Ему вменяют одобрительные высказывания в соцсетях в адрес Михаила Жлобицкого, подорвавшего себя в приемной архангельского УФСБ осенью 2018 года. Кригеру грозит до семи лет заключения.