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В Ленобласти из-под ареста выпустили автора пацифистских рисунков на мемориальных объектах

фото ЗакС политика В Ленобласти из-под ареста выпустили автора пацифистских рисунков на мемориальных объектах

Всеволожский районный суд Ленобласти согласился с доводами следствия и смягчил меру пресечения, избранную для активиста Александра Кудряшова, о чем сообщает правозащитный проект "Сетевые свободы". Фигуранта дела о пацифистских рисунках перевели из-под стражи под домашний арест, против чего не возражало гособвинение.

Изменение предварительной меры продиктовано новыми обстоятельствами в деле и его переквалификации с пункта "б" ч. 2 ст. 243.4 УК (уничтожение либо повреждение воинских захоронений) на ч. 2 ст. 214 УК (вандализм). В ходе следствия установили, что своими действиями Кудряшов не причинил ущерба двум мемориальным объектам: памятному километровому столбу №39 на Дороге жизни и постаменту зенитного орудия. Нанесенная им краска смылась.

Таким образом, теперь автору рисунков в качестве максимального наказания грозит не пять, а три года заключения. Кудряшова задержали в конце октября.


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