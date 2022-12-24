Владельцу сгоревшего кемеровского приюта предъявили обвинение

В Кемерово задержали организатора дома престарелых, в котором минувшей ночью случился смертельный пожар. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, 31-летнему мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Установлено, что задержанный арендовал частный дом для размещения в нем нуждающихся и находящихся в трудной жизненной ситуации людей.

По последним данным, при пожаре погибло 22 человека. Трагедия стала возможной из-за того, что угольный котел, использовавшийся для обогрева приюта, был неисправен. Арендатору было известно об этом до проишествия.

Заведение не проходило проверок противопожарной безопасности. Более того, его деятельность осуществлялась в отсутствие уставных документов и документов об оказании услуг. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения. По завершении следствия ему грозит до десяти лет колонии.