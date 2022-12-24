В Петербурге достроили новый корпус-трансформер НИИ имени Джанелидзе

Во Фрунзенском районе Петербурга ввели в эксплуатацию новый корпус НИИ имени Джанелидзе, что по срокам совпало с летними обещаниями чиновников. О посещении нового корпуса, рассчитанного в том числе на лечение инфекционных больных, рассказал в своем Telegram-канале спикер Заксобрания Александр Бельский.

Медучреждение способно одновременно оказывать помощь 350 пациентам. Открыться для их приема здание площадью 24 тысячи квадратных метров сможет только в марте.

Новый корпус оснастили передовым диагностическим оборудованием и пневмопочтой.

фото: SPEAKer Бельский / Telegram