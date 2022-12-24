Фонду "Круг добра" выделили 70 млрд рублей из федерального бюджета

Российское правительство передаст благотворительному фонду "Круг добра", помогающему детям с тяжелыми и орфанными заболеваниями, свыше 69,9 млрд рублей из федерального бюджета. Организация получит деньги в течение оставшейся недели года, сообщает пресс-служба кабмина. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Выделенные средства пойдут на дорогостоящие лекарства, медицинские изделия и технику.

По данным Мишустина, менее чем за два года работы фонд сумел помочь почти пяти тысячам детей, нуждавшихся в сложном и дорогом лечении.

Отметим, что на прошлой неделе президент Владимир Путин своим решением обновил попечительский совет фонда. Из него исключили актрис Ксению Раппопорт и Чулпан Хаматову. Последняя из эмиграции активно критикует военную спецоперацию на Украине.