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Новости 14:59

Фонду "Круг добра" выделили 70 млрд рублей из федерального бюджета

фото ЗакС политика Фонду "Круг добра" выделили 70 млрд рублей из федерального бюджета

Российское правительство передаст благотворительному фонду "Круг добра", помогающему детям с тяжелыми и орфанными заболеваниями, свыше 69,9 млрд рублей из федерального бюджета. Организация получит деньги в течение оставшейся недели года, сообщает пресс-служба кабмина. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Выделенные средства пойдут на дорогостоящие лекарства, медицинские изделия и технику.

По данным Мишустина, менее чем за два года работы фонд сумел помочь почти пяти тысячам детей, нуждавшихся в сложном и дорогом лечении.

Отметим, что на прошлой неделе президент Владимир Путин своим решением обновил попечительский совет фонда. Из него исключили актрис Ксению Раппопорт и Чулпан Хаматову. Последняя из эмиграции активно критикует военную спецоперацию на Украине.


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