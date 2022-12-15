Львова-Белова и Третьяк заменили Хаматову и Раппопорт в попечительском совете фонда "Круг добра"

Президент Владимир Путин внес изменения в состав попечительского совета фонда помощи тяжелобольным детям "Круг добра". Указ об этом опубликован 15 декабря на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, из состава попечительского совета выведены четыре человека, им на смену пришли новые трое. Исключены актриса, соучредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, актриса и попечитель фонда "Дети-бабочки" Ксения Раппопорт, а вместе с ними основательница фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина и депутат Госдумы Лариса Фечина.

Новичками в составе совета стали детский омбудсмен Мария Львова-Белова, космонавт Олег Новицкий и депутат Госдумы, экс-хоккеист Владислав Третьяк.

Чулпан Хаматова с началом спецоперации покинула Россию, сейчас она находится в Латвии. В июне Львова-Белова предлагала распространить чеченский опыт воспитания детей на все регионы России, в середине ноября она поддержала введение курсов начальной военной подготовки в школах.

Фото: Telegram-канал Марии Львовой-Беловой