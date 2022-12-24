Бастрыкин ждет доклада о ситуации с вырубкой деревьев в МО "Гражданка"

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин откликнулся на жалобы петербуржцев, недовольных вырубкой деревьев в сквере рядом с детским садом №77. Как сообщает пресс-служба ведомства, он поручил региональным подчиненным провести проверку жалоб.

Отмечается, что уничтожение здоровых деревьев не было санкционировано чиновниками. Кроме того, в процессе не соблюдались требования безопасности. От петербургских коллег глава СК ждет доклада о результатах проверки. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате силового ведомства.

Ранее к Бастрыкину о вырубке деревьев в сквере на улице Бутлерова обратился депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов.