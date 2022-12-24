Представитель Рогозина уточнил информацию о его ранении в Донецке

Бывшему главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, во время нахождения в зоне военной спецоперации получившему ранение, в ближайшие дни предстоит операция. Как сообщает РБК, его уже доставили в московский госпиталь. Вместе с ним в столицу привезли еще двоих людей, пострадавших при обстреле гостевого дома.

"У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия", - рассказал помощник бывшего чиновника.

Еще двое раненных при атаке гостиницы остаются в Донбассе в тяжелом состоянии, а третьего перевезли в Ростов-на-Дону.

Примечательно, что Рогозин первоначально указывал вдвое меньшие размеры задевшего его осколка.