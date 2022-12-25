Госдума намерена повысить налоговые ставки для покинувших страну россиян

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин объявил о намерении депутатов рассмотреть законопроект, который предполагает повышение налоговых ставок для уехавших из страны россиян, но при этом работающих удалённо в отечественных компаниях. Сообщение приведено в Telegram-канале парламентария.

"До сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удалёнке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны. Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо", - полагает Володин.

Также депутат отметил, что все "осознавшие" собственные ошибки, уже вернулись на родину. По убеждению Володина, большая часть россиян с порицанием относятся к своим уехавшим соотечественникам.

Ранее, напомним, Володин заявил о готовности рассмотреть инициативу, которая бы распространила на погибших бойцов ЧВК "Вагнер" законодательство об участниках военных действий.