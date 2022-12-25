В Петербурге с 1 января будут выплачивать единое пособие беременным и детям

Начиная с 1 января 2023 года в Петербурге вводится единое пособие для беременных женщин и детей; закон подписан градоначальником Александром Бегловым, информирует пресс-служба Смольного.

Новая выплата должна объединить несколько пособий федерального и регионального уровней.

Жительницам Северной столицы полагаются пособия в следующих случаях: если они встают на учёт на ранних сроках беременности; по уходу за ребёнком матерям, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности; ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующих детей; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребёнка до достижения им 3 лет; ежемесячная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно и, наконец, ежемесячная выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Уровень выплачиваемого пособия зависит от того, сколько получает семья. По данному параметру выплаты составят 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Согласно подсчётам городской администрации, в следующем году пособия будут получать свыше 88 тысяч петербуржцев. На эти цели предусмотрено 7,5 млрд рублей, 4,5 из которых - средства городской казны.

Напомним также, ранее стало известно, что власти Петербурга приняли решение лишить социальной поддержки часть многодетных семей.