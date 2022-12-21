Власти Петербурга лишат соцподдержки часть многодетных семей

В Петербурге станет меньше многодетных семей, которые могут рассчитывать на меры социальной поддержки от города. Это выяснилось на заседании Заксобрания 21 декабря, во время обсуждения законопроекта Смольного о ежемесячном пособии для беременных и семей с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

Российские регионы принимают соответствующие меры в соответствии с поручением президента и постановлением правительства. При этом действовавшие ранее в Петербурге меры соцподдержки предлагается оптимизировать, заметили представители КПРФ. Депутат Алексей Зинчук спросил, действительно ли половина многодетных семей города выпадет из категории лиц, получающих социальную помощь.

Что такие люди будут, подтвердила глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова. По ее словам, речь идет о сумме в 5-10 тысяч рублей. Число семей, которые не смогут получить соцвыплаты, чиновница назвать не смогла.

- При масштабности увеличения в целом мер социальной поддержки определенные категории многодетных семей, у которых превышен доход в размере полуторакратного прожиточного минимума на каждого члена семьи, определенные три меры социальной поддержки не получат, - заявила Фидрикова.

Депутат "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов назвал такой подход несерьезным.

- Это прекрасная логика. Мы не знаем, сколько людей мы должны лишить соцподдержки, но мы должны принять такое решение, - удивился Амосов.

Он заметил, что передовые страны мира переходят на безусловный базовый доход и поддерживают рождаемость.

Представитель КПРФ Александр Рассудов отметил, что Россия в ближайшие десятилетия не сможет решить демографическую проблему. Единоросс Наталия Астахова предположила, что многие лишатся поддержки из-за того, что доход у них на 1 тысячу рублей больше необходимого.

Спикер ЗакСа Александр Бельский заметил, что его семья по новому закону тоже лишится мер социальной поддержки от города. Однако выступать на тему инициативы председатель парламента не стал. Представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко заявил, что знает людей, которые, будучи многодетными родителями, не нуждались в городских выплатах и сами от них отказывались.

- Биться за то, чтобы состоятельным людям помогал бюджет… Я не знаю… Это лицемерно, - сказал Сухенко депутатам.

Замглавы фракции "Яблоко" Борис Вишневский обратил внимание, что законопроект Смольный внес на последнем заседании перед уходом на новогодние каникулы, "по принципу "давай-давай". Он напомнил, что так же второпях принимали скандальный закон о реновации. Его рассматривали на последнем заседании перед уходом на прошлые, летние каникулы.

За принятие законопроекта проголосовали 30 депутатов, против - 13. Четверо воздержались.