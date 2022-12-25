Александр Беглов поздравил католиков с Рождеством

Петербургский градоначальник Александр Беглов обратился с горожанам с поздравлением по случаю наступления католического Рождества. Слова губернатора приводит пресс-служба Смольного.

"Рождество Христово — праздник, который несёт людям свет, радость, веру во всепобеждающую силу добра и правды", — полагает Беглов.

В своём обращении городской глава отметил, что Россия чтит традиции и ценности, на которых создавалась современная цивилизация.

Беглов пожелал всем мира, добра и рождественской благости.

Ранее губернатор рассказывал, как Петербург будет отмечать Новый в год в условиях военной спецоперации.