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Новости 14:36

Путин приедет в Петербург 26 декабря на неформальный саммит глав стран СНГ

фото ЗакС политика Путин приедет в Петербург 26 декабря на неформальный саммит глав стран СНГ

Президент РФ Владимир Путин поделился планами на предстоящую рабочую неделю. О своих делах глава государства поведал в программе "Москва. Кремль. Путин".

Так, в понедельник, 26 декабря, он приедет в Петербург для участия в неформальном саммите глав стран СНГ. Состав гостей-участников не конкретизируется.

"Не проходит и месяца, чтобы главы наших государств не встречались, не взаимодействовали. Только что прошла встреча в Минске – президентов России и Белоруссии", – поделился в эфире программы исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

Кроме того, Путин намерен посетить некий регион РФ. Какой именно — не уточняется.

Напомним, в середине октября Путин, приглашая коллег на неформальный саммит в Петербург, благодарил их за поддержку наделения Петербурга статусом культурной столицы СНГ.


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