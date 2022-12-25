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Новости 15:28

Курьеры "Яндекс.Еды" в 15 городах России присоединились к забастовке из-за низких зарплат

фото ЗакС политика Курьеры "Яндекс.Еды" в 15 городах России присоединились к забастовке из-за низких зарплат

Доставщики сервиса "Яндекс.Еда" из пятнадцати российских городов присоединились к объявленной профсоюзом "Курьер" забастовке из-за низких зарплат, сообщается в Telegram-канале объединения.

По информации профсоюза, "Яндекс" может испытывать нехватку курьеров в Москве, Химках, Одинцово, Петербурге, Воронеже, Краснодаре, Чебоксарах, Волгограде, Тюмени, Ставрополе, Липецке, Томске, Новом Уренгое, Нижнем Новгороде и Барнауле.

Забастовка работников сервиса длится уже шесть дней. Ключевые требования курьеров: пересмотр системы штрафов, возвращение оплаты в 110 рублей за заказ, заключение трудовых договоров, ограничение зоны доставки для пешеходных работников радиусом до 2 километров.

Доставщики выходили в том числе на пикеты. Акции проходили в Казани и Барнауле.

Профсоюз "Курьер" объявил забастовку 20 декабря. В тот же день в "Яндексе" сообщили, что все сервисы работают в штатном режиме и что им не поступало никаких жалоб от доставщиков еды.


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