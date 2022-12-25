Александра Лукашенко в Петербурге встречали Беглов, Дрозденко и чёрный Aurus

Днём в воскресенье, 25 декабря, белорусский лидер Александр Лукашенко прилетел в Петербург: президентский борт в аэропорту Пулково встречали градоначальник Северной столицы Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Видеозапись встречи опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко приехал в город на Неве для участия в неформальном саммите глав стран СНГ, который пройдёт в понедельник, 26 декабря, и на который приедет Владимир Путин.

К трапу самолёта Лукашенко подали чёрный автомобиль российской люксовой марки Aurus. На таком обычно ездит Путин.

На неформальный саммит также должен приехать президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Кроме того, в Петербурге ждут президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Фото: Tekegram-канал "Пул Первого"