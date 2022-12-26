Кабмин в опережающем порядке профинансирует работы по реконструкции развязки в Кронштадте

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении в опережающем порядке средств на реконструкцию транспортной развязки между Кронштадтским шоссе и дорогой, проходящей по комплексу защитных сооружений, следует из сообщения правительства от 26 декабря. Всего до конца года на проведение работ должно поступить 466,5 миллиона рублей.

Саму развязку в правительстве назвали "воротами в Кронштадт". Нынешнее ее состояние не позволяет в должном объеме справляться с транспортными нагрузками, что чревато пробками и заторами на дорогах, отметили в пресс-службе кабмина.

В свою очередь, реконструкция призвана увеличить транспортную доступность острова для туристов и местных жителей. Ожидается, что работы завершатся в 2025 году, а всего на из проведение потратят свыше трех миллиардов рублей.

Неделей ранее стало известно, что Дирекция транспортного строительства определилась с подрядчиком, которому предстоит заняться прокладкой автомагистрали М-32 в Приморском районе. Тендер на проведение работ выиграло АО "ВАД" — единственный участник конкурса. Строительство дороги оценивается в 18,5 миллиарда рублей.