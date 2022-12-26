Градозащитники попросили Бастрыкина организовать проверку в связи с возможным сносом корпусов завода "Ригель"

Петербургские градозащитники обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия вице-губернатора Николая Линченко и руководства КГИОП, включая его председателя Сергея Макарова, в связи с возможным сносом корпусов завода "Ригель" на улице Профессора Попова, сообщил Telegram-канал "SOS СПб СНОС". По информации авторов, работы по демонтажу могут начаться уже во время новогодних праздников.

В своем заявлении градозащитники указывают на планы строительства на месте завода жилого комплекса. Согласно экспертизе, существующие корпуса были построены в советское время. Активисты находят это противоречащим "архивным материалам и просто здравому смыслу" и настаивают на том, что здания были возведены еще до революции.

Авторы подозревают вице-губернатора Линченко в сговоре с застройщиком из-за подписанного в 2020 году соглашения, по которому Петербург брал на себя обязательства исключить территорию завода из границ комплексного устойчивого развития территорий, повысить максимальную допустимую высоту зданий на участке на 10-11 и согласовать эскиз застройки.

"Увеличение высоты застройки на 10-11 метров разрушит визуальное восприятие объекта культурного наследия Иоанновский монастырь", — указывают активисты и говорят, что в случае строительства жилого комплекса панораме ансамбля грозит уничтожение.

В связи с изложенным, авторы попросили Бастрыкина проверить возможность вступления Линченко в коррупционный сговор с застройщиками, равно как и возможность участия в сговоре КГИОП и его председателя Сергея Макарова. Также они выступили за проведение проверки взятых городом обязательств "в части утверждения относительно возможности изменения действующего законодательства согласно пожеланиям застройщика" на наличие возможных нарушений закона.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"