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Новости 11:52

Дело бывшего сотрудника ГИБДД о сломанной руке оперативницы отправилось в Тверь

фото ЗакС политика Дело бывшего сотрудника ГИБДД о сломанной руке оперативницы отправилось в Тверь

Верховный суд РФ изменил территориальную подсудность дела, заведенного против бывшего петербургского сотрудника дорожной полиции Александра Колесникова. Дело, возбужденное из-за его стычки с оперативницей Аленой Юдиной в 37-м отделе полиции Петербурга по статье о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК), теперь будут рассматривать в Московском районном суде Твери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент, легший в основу преследования Колесникова, имел место прошлой зимой на острове Декабристов. По версии следствия, в ходе конфликта с Юдиной Колесников применил к ней физическую силу, что привело к "закрытому оскольчатому перелому левой плечевой кости со смещением отломков". Это считается тяжким вредом, нанесенным здоровью.

Ссора началась еще за пределами ОВД. В ней участвовали трое силовиков, все они лишились должностей. Первоначально дело против Колесникова рассматривал Василеостровский районный суд, поместивший бывшего инспектора ГИБДД под домашний арест.


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