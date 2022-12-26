Телеканалам поручили увеличить долю передач с пропагандой семейных ценностей

В сетке вещания общедоступных российских телеканалов должно появиться больше передач и фильмов с пропагандой традиционных ценностей, сообщило 26 декабря РИА "Новости" со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила подготовить информацию о количестве таких программ в настоящее время и представить предложения по увеличению их доли в дальнейшем.

Как следует из протокола, подсчетом транслируемых сейчас и запланированных передач, сюжетов, а также документальных и художественных фильмов и сериалов, "направленных на сохранение семейных ценностей, развитие и обучение детей, поддержание духовно-нравственных традиций и пропаганду многодетности", предстоит заняться Минцифры совместно с ВГТРК и Первым каналом. Также в работе смогут участвовать иные общедоступные телеканалы.

Кроме того, Минцифры совместно с Минкультом, Минпросвещения, Минтрудом, Росмолодежью, ВГТРК, Первым каналом и при участии экспертов в срок до 10 апреля 2023 года должны будут озвучить свои предложения по увеличению в сетке вещания количества передач и фильмов с пропагандой "традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Речь идет, в том числе, о программах, посвященных ценности крепкой семьи и многодетности.

В середине декабря губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил необходимость спецоперации на Украине защитой семейных ценностей.

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