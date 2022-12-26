Колпинский мундеп Данишевский пробудет в СИЗО до марта

Октябрьский районный суд Петербурга продлил арест депутату местного совета МО "Город Колпино", президенту федерации смешанных единоборств Ленобласти Виктору Данишевскому до 15 марта, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Игорь Резонов. В отношении мундепа заведено дело по статье об организации незаконной миграции (ч.2 ст. 322.1 УК) и создании преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК).

Напомним, следственный комитет считает Данишевского организатором преступного сообщества, которое якобы занималось изготовлением подложных документов для постановки на учет иностранных граждан. Согласно материалам дела, с 2108 года таким образом на учет встало порядка 10 тысяч человек.

С конца октября муниципал находится в следственном изоляторе. Кроме него, под стражу заключили пятерых предполагаемых подельников. Подробнее о деле в отношении Данишевского читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков