Навальный собрался судиться за право ознакомиться с содержимым собственной медкарты

Находящийся в исправительной колонии политик Алексей Навальный заявил 26 декабря в соцсетях о намерении судиться за право ознакомиться со сведениями, вписанными в его собственную медицинскую карту. К опубликованному посту приложены фотографии ранее полученной им копии медкарты, которые оппозиционер полагает нечитабельными.

Необходимость ознакомиться с содержимым документа возникла у Навального в связи с назначенным ему курсом лечения спины. По его словам, он добивался осмотра у врача в течение полутора месяцев, после чего ему назначили некие уколы. На вопрос, какие именно препараты ему вводят, политику ответили, что "витамины группы В, например".

"Витамины — это прекрасно, но уколы не помогают, и вообще как-то немного дискомфортно себя чувствуешь, когда тебе колют неизвестный препарат", — отметил Навальный. Он уточнил, что, согласно правилам внутреннего распорядка, заключенные имеют полное право на получение копии медкарты. Однако предоставленный администрацией колонии документ его не устроил ввиду низкого качества изображения.

"А вы еще смеялись над тем, что я через суд получаю зимние ботинки, — заключил политик, напрямую обратившись к подписчикам. — Ну а как иначе, что еще делать-то? Вот сейчас буду судиться за право прочитать что-то в собственной медкарте. Жду момента, когда баланду в камеру начнут приносить только после жалобы в суд".

Ранее стало известно о попадании документального фильма об отравлении Навального в шорт-лист премии "Оскар".