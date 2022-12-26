Колокольцев потребовал ужесточить контроль за мигрантами

Глава МВД Владимир Колокольцев потребовал от ведомств, использующих труд мигрантов, ужесточить контроль за их деятельностью, сообщил 26 декабря "Интерфакс". Заявление прозвучало на заседании Государственного антинаркотического комитета.

Необходимость усиления контроля за мигрантами Колокольцев связал с желанием снизить уровень преступности. Пожаловавшись на рост количества нарушений закона со стороны въехавших в Россию иностранцев, он объявил, что "80 % среди всех уголовно наказуемых деяний — это незаконный оборот наркотиков".

При этом глава силового министерства пожаловался на то, что "16 ведомств в нашей стране являются бенефициарами труда мигрантов", но при этом ответственными за соблюдение иностранцами закона общество полагает полицейских. "По линии нашего ведомства все соответствующие указания в территориальные органы на местах уже даны", — объявил Колокольцев и попросил обратить на это внимание "представителей других ведомств и работодателей".

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин говорил о росте преступности среди мигрантов в Москве, Подмосковье и Петербурге. Руководителям этих регионов, включая Александра Беглова, он советовал провести анализ ситуации для принятия профилактических мер.