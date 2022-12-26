Дело о поджоге военкомата в Нижневартовске переквалифицировали в террористическое

Двоим фигурантам дела о попытке поджечь военкомат в Нижневартовске ужесточили обвинение, о чем сообщает ТАСС. Вместо статей об умышленном повреждении имущества и хулиганстве Владиславу Борисенко и Василию Гаврилишену теперь инкриминируют "террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой" (п."а", ч.2 ст.205 УК). Следствие по делу завершилось, судить фигурантов будут в Центральном окружном военном суде.

В конце сентября представитель Генштаба Владимир Цимлянский в связи с участившимися нападениями на военкоматы предупредил, что такие деяния будут впредь расцениваться как теракты. Дело Борисенко и Гаврилишена — одно из первых в этом ряду, ведущихся по тяжкой статье.

По версии следствия, обвиняемые попытались поджечь военкомат в Нижневартовске в начале мая. Горение произошло на одном квадратном метре, пострадавших от пожара не было.